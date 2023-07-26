Что ждет Овнов, Львов, Дев, Раков и Стрельцов в августе — разворот на 180°

Астрологи назвали знаки зодиака, которые могут рассчитывать на везение в августе. Им сопутствовать успех в делах, любви и финансах. Вселенная сделает их своими фаворитами.

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Ракам стоит взять тайм-аут в делах. Звезды не советуют им перегружать себя многозадачностью. Если они сумеют направить свои силы на важные проекты, их совершенно точно будет ждать успех в делах.

Львам стоит планировать долгосрочные проекты. Такая четкая проработка принесет им долгожданное признание. Только так они сумеют осуществить свои желания. Этот знак зодиака проявит свою харизматичность, остальным остается только завидовать.

Девам стоит воспользоваться своими связями. Полезные контакты смогут помочь в продвижении по карьерной лестнице.

Овнов ждет успех в переговорах. Они получат выгодное предложение. А вот за рулем и в толпе нужно проявить бдительность.

Стрельцы ждут возможности из дальних берегов. Приятные новости придут к ним издалека. Им стоит избегать необдуманных трат и внимательно следить за имуществом.

По материалам sterlegrad