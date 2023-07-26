Стал известен фаворит Вселенной: через три дня один знак увидит путь к миллионам, успех поразит

Козерогам стоит обратить внимание на 29 июля. В этот день планета Сатурн поможет им структурировать финансы и найти устойчивый путь к успеху.

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Постарайтесь в этот день прислушиваться к знакам, которые будет давать вам Вселенная. Если вы не пропустите их и сделаете шаг в правильном направлении, то сможете найти свой путь к миллионам.

Также это время для прояснения семейных отношений и поддержки близких. Будьте открыты новым возможностям и готовы к переменам.

Источник: rsute.ru.