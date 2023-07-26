Главное условие для счастья Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб в жизни — в чем их сила

Каждый знак зодиака обладает определенной энергетикой, у каждого свой путь, видение мира и свое предназначение. В чем сила некоторых из них — смотрим в детальном разборе.

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Стрельцы отличаются своим свободолюбием. Они полны энергии и оптимизма. Их главная сила в том, что с ними всегда интересно. Этот знак зодиака — душа любой компании. Их призвание — приносить пользу этому миру, просвещать, учить, наставлять. Это получается у них легко и непринужденно. Они стимулируют других путешествовать, познавать мир, открывать новые грани себя. У них большой круг общения — и это не удивительно. С таким собеседником окружающие получают большое удовольствие от самого простого общения.

Темпераментные Козероги могут находится на острие ножа. Природная суть толкает их на эксперименты, которые порой могут быть весьма опасными. Им также присуще хладнокровие и выдержка. Главное призвание этого знак зодиака — быть самим собой. Они легко управляют всеми жизненными обстоятельствами.