Важная миссия Тельца, Рака и Стрельца: что назначено в конце июля для обретения гармонии — расклад от астролога Тамары Глобы

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, какую миссию предстоит выполнить представителям разных знаков зодиака в эти июльские дни, чтобы обрести гармонию, равновесие и счастье.
Особую миссию предстоит выполнить Тельцу, Раку и Стрельцу.
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Тельцу предначертано избегать конфликтов и скандалов, так же им стоит с особым вниманием отнестись к вопросу своих обязанностей.
Ракам рекомендовано заняться хобби и детьми, вечера проводить в кругу любимых.
Стрельцам нужно опасаться сплетников и доверять только друзьям.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»