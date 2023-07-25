Важная миссия Тельца, Рака и Стрельца: что назначено в конце июля для обретения гармонии — расклад от астролога Тамары Глобы

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала предзнаменование.

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, какую миссию предстоит выполнить представителям разных знаков зодиака в эти июльские дни, чтобы обрести гармонию, равновесие и счастье.

Особую миссию предстоит выполнить Тельцу, Раку и Стрельцу.

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Тельцу предначертано избегать конфликтов и скандалов, так же им стоит с особым вниманием отнестись к вопросу своих обязанностей.

Ракам рекомендовано заняться хобби и детьми, вечера проводить в кругу любимых.

Стрельцам нужно опасаться сплетников и доверять только друзьям.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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