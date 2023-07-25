Стало известна миссия Скорпионов, Козерогов и Рыб: что им предстоит сделать, чтобы обрести счастье — Тамара Глоба

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на конец июля.

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что в конце июля предстоит сделать разным знакам зодиака, чтобы обрести душевное равновесие и счастье.

Особый наказ касается трех знаков зодиака — Скорпиона, Козерога и Рыб.

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Скорпионам Тамара Глоба порекомендовала не спешить выходить на первый план, лучше заняться собой и текущими делами. Не стоит вступать в споры с руководством.

Козерогам нельзя пускать дела на самотек. Обязательно делите хлопоты с друзьями и коллегами.

Рыбам нужно решать личные и деловые вопросы, не думая о выгоде. И будет вам счастье!

По материалам телеграм-канала «Русское радио» 

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