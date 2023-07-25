Посланы судьбой! Какой знак зодиака изменит мир до декабря 2023 года - Глоба

Астролог Тамара Глоба сообщила, что у Тельцов есть все шансы изменить этот мир. Эти люди как будто посланы судьбой для того, чтобы в 2023 году переродить не только свою судьбу, но и окружающих.

«Это год перспективных открытий, когда Тельцы будут выстраивать свое будущее. Отдача придет к ним через 8–10 лет. Причем такая, что хватит еще на 20 лет потом», - заявила она.

По ее словам, у Тельцов произойдет перерождение - они на многие вещи посмотрят другими глазами - как будто проснутся после затяжного сна.

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