Всю осень будут на коне! Глоба напророчила двум знакам зодиака деньги по взмаху волшебной палочки

Астролог Тамара Глоба сообщила, что осенью сразу два знака зодиака смогут сорвать денежный куш. Этим людям, по ее словам, повезет настолько, что будет казаться, что они где-то раздобыли волшебную палочку.

Речь идет о Стрельцах и Водолеях.

«Удача будет на стороне предприимчивых Стрельцов и Водолеев. При этом им придется более серьезно отнестись к делам, уделить внимание мелочам. Тогда есть шанс увеличить в несколько раз заработки», — заявила она.

Глоба подчеркнула, что представители этих созвездий будут на коне, если встанут с дивана и перестанут жаловаться на жизнь. Им это не свойственно — не надо и начинать.

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