Поцелованы богом: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которым уготованы судьбоносные планы и свершения в ближайшее время

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, что ждет представителей разных знаков зодиака с 25 июля.

Почувствуют себя поцелованными богом те, кто родился под созвездиями Близнецов, Льва и Водолея. Им уготованы судьбоносные планы и свершения.

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