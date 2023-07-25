Поцелованы богом: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которым уготованы судьбоносные планы и свершения в ближайшее время

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, что ждет представителей разных знаков зодиака с 25 июля.
Почувствуют себя поцелованными богом те, кто родился под созвездиями Близнецов, Льва и Водолея. Им уготованы судьбоносные планы и свершения.
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Близнецам принесут удачу переговоры. Львы найдут время для воплощения смелых планов. В этом им помогут друзья и близкие.
Водолеев порадуют приятные новости, которые придут издалека.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»