Откроется портал в зазеркалье! Какие знаки зодиака перевернут свою жизнь осенью — Глоба

Астролог Тамара Глоба сообщила, что осенью сразу у двух знаков зодиака будет получаться все лучше, чем у кого-либо. Речь идет о Тельцах и Стрельцах.

«Для этих людей год Кролика — в принципе, счастливый. И если пока звездный час не наступил, то осенью обязательно все придет — любовь, заработки, повышение на работе», — заявила она.

Тельцы и Стрельцы, по мнению астролога, как будто загнут в портал зазеркалья. Это значит, что им удастся пересмотреть некоторые взгляды на жизнь и изменить судьбу в лучшую сторону.

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