Удача перейдет и на 2024-й! Баловень судьбы, в чьей жизни грядет чистейшая полоса везения — Глоба

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот 

Вселенная не зря выбрала этот знак зодиака своим любимчиком.

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знак зодиака, который может рассчитывать на щедрость переменчивой фортуны. Везение будет на его стороне. При этом удача перейдет и на 2024 год. Так что эти счастливчики как минимум на два года надежно спрятаны под крылышком заботливой Вселенной.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Период с весны и лето станет для Тельцов тем самым временем для укрепления их значимости. Интеллектуальная деятельность, деловые проекты и прочее — все это принесет успех.

Лето — очень важно для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех, причем значительным будет именно личный успех.

В ноябре придет признание, которое в 2024-м даст еще больший результат.

По материалам РИА Новости

Читайте также