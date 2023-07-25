Удача перейдет и на 2024-й! Баловень судьбы, в чьей жизни грядет чистейшая полоса везения — Глоба

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знак зодиака, который может рассчитывать на щедрость переменчивой фортуны. Везение будет на его стороне. При этом удача перейдет и на 2024 год. Так что эти счастливчики как минимум на два года надежно спрятаны под крылышком заботливой Вселенной.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Период с весны и лето станет для Тельцов тем самым временем для укрепления их значимости. Интеллектуальная деятельность, деловые проекты и прочее — все это принесет успех.
Лето — очень важно для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех, причем значительным будет именно личный успех.
В ноябре придет признание, которое в 2024-м даст еще больший результат.
По материалам РИА Новости