Удача перейдет и на 2024-й! Баловень судьбы, в чьей жизни грядет чистейшая полоса везения — Глоба

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Период с весны и лето станет для Тельцов тем самым временем для укрепления их значимости. Интеллектуальная деятельность, деловые проекты и прочее — все это принесет успех.

Лето — очень важно для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех, причем значительным будет именно личный успех.

В ноябре придет признание, которое в 2024-м даст еще больший результат.

По материалам РИА Новости