Единственный везунчик среди знаков, для которого 2023 год станет лучшим во всех смыслах — Глоба

Именно трудолюбивые и покладистые Львы могут рассчитывать на воплощение всех своих желаний в 2023 году. Тамара Глоба дала понять, что это период, когда представители знака будут востребованы вдали от дома. Поездки, командировки, работа с дальними деловыми партнерами — вот что ждет Львов. Они могут бросить все и переехать на новое место, легко распрощавшись с тем, что их тяготило.
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«С конца весны и до середины осени придет период личных перемен», — добавила астролог.
2023 год принесет некоторым Львам пополнение в семье. Звезды советуют им беречь детей и любимых. Также кардинальные перемены ожидаются в начале в ноябре. В целом год вполне успешен.
По материалам rusradio.ru