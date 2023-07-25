Единственный везунчик среди знаков, для которого 2023 год станет лучшим во всех смыслах — Глоба

Именно трудолюбивые и покладистые Львы могут рассчитывать на воплощение всех своих желаний в 2023 году. Тамара Глоба дала понять, что это период, когда представители знака будут востребованы вдали от дома. Поездки, командировки, работа с дальними деловыми партнерами — вот что ждет Львов. Они могут бросить все и переехать на новое место, легко распрощавшись с тем, что их тяготило.