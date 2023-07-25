Что запрещено делать Львам, Девам, Весам и Скорпионам весь август и до 4 сентября — иначе расплата

Астролог Руслана Краснова поделилась прогнозом, затронув часть июля и весь август, назвав знаки зодиака, которым стоит избегать лишней активности. Это может им только навредить. Вплоть до 4 сентября, пока Венера будет в позиции ретроградности, им стоит проявить бдительность к делам.

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Львы могут ощутить, что их сила воли испарилась, а в делах не достает немного удачи. Но это временные трудности, которые связаны с влиянием Венеры. Для деловых Львов, которые откладывали путешествие из-за занятости в бизнесе, настало то самое время, чтобы забронировать билеты и воспользоваться возможностью для отдыха.

Непростым этот период ретроградной Венеры может стать и для Дев. Финансы будут приходить не сразу или в меньшем количестве, чем хотелось бы, также могут возникнуть разногласия в семье. Удача обязательно вернется после 4 сентября, а пока лучше набраться терпения и не делать поспешных выводов.

Весам лучше не экспериментировать со внешностью. Зато звезды советуют им возобновить общение с теми людьми из окружения, с которыми они давно перестали поддерживать связь. Также можно подумать о дополнительных источниках дохода.

Скорпионам не стоит обижаться на судьбу и раздражаться на окружающих и весь мир в период ретроградной Венеры. Также им нельзя срывать злость на партнере, из-за этого можно подпортить отношения. Лучше заняться карьерой и исправлением недочетов.

По материалам 7days