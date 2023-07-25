Что будет происходить с Овнами, Тельцами, Близнецами и Раками до 4 сентября — управляет Венера

Астролог Руслана Краснова поделилась прогнозом для знаков зодиака, рассказав, что ждет некоторых из них в период с 23 июля и по 4 сентября под управлением ретроградной Венеры.

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Овны могут спровоцировать конфликт со второй половинкой из-за того, что их отношения могут показаться им недостаточно романтичными.

Звезды советуют им контролировать свои расходы и не совершать необдуманных покупок. Лучше всего позаботиться о тех средствах, которые у них есть.

Тельцы могут захотеть глобальных перемен, и они будут связаны с личностью и внешностью. Кто-то поменяет имидж, другие решатся на косметологические процедуры. Однако их лучше отложить до окончания ретродвижения Венеры.

Операции с недвижимостью также лучше не затевать. Зато можно закончить ремонт.

Близнецам придется испытать сложности в дальних поездках, разочарование в отношениях, также вероятны непредвиденные траты и расходы.

Построить гармоничные отношения со второй половинкой можно только в том случае, если они будут держать свои эмоции под контролем. Этому знаку зодиака не стоит идти на поводу у своего желания поссориться с любимыми.

Ракам стоит позаботиться о сохранности банковского счета и его пополнения. В дальнейшем эти средства ему очень пригодятся. Лучше всего во время ретроградной Венеры пересмотреть круг общения и подумать, устраивает ли он, стоит ли мириться с разногласиями.

Еще желательно подумать о том, насколько реализуются амбиции, чего не хватает для полного счастья.

По материалам 7days