Главное предназначение Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков в жизни — чистейшая полоса удачи

Что должны знать знаки зодиака о себе, чтобы достичь чистейшей полосы везения в жизни — так это то, в чем заключается их миссия и предназначение.

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Овны по жизни должны отстаивать свои позиции. Зачастую они готовы идти на пролом, сражаясь за свои права и место под Солнцем. При этом рожденные под этим созвездием точно знают, чего они хотят от жизни. Они с легкостью отличают добро от зла, взвешивают свои риски и разбираются, что для них плохо, а что хорошо. Овны те, кто не привык опускать руки. Они идут вперед.

Тельцы романтики по жизни. Ради моментов счастья они готовы на сумасшедшие поступки. Чувства для них всегда на первом месте: будь то любовь, или мимолетное увлечение. Этот знак зодиака умеет создавать добрые иллюзии и сказку. Он до старости верить в чудеса и предан своим принципам.