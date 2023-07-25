Дни предельного финансового везения в августе — денежный ливень: точные даты, смотрим в списке

Астрологи поделились финансовым прогнозом на август, назвав дни, которые наиболее подходят для манипуляций с деньгами. Любые вложения, действия со средствами, кредиты, покупки принесут пользу и выгоду.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Способствовать любым финансовым процессам будут следующие дни: 3, 5, 6, 10, 13, 19, 22, 28, 29 и 31 (до 15:45) августа.

Хорошо в такие дни заключать выгодные сделки, переводить крупные денежные суммы, открывать вклады, инвестировать средства и совершать крупные покупки.

И отказаться от всего вышеперечисленного необходимо 1, 4, 9, 14–18, 20, 25, 29 и 30 августа. Эти дни месяца крайне неблагоприятны.

Не стоит одалживать деньги и оформлять кредиты 4, 17–18, 26–27 августа. Эти средства могут не вернуть.

По материалам 7days