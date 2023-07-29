Допросы, проверки, слежка: пять имен самых недоверчивых мужчин

По мнению таролога Галины Янко, мужчинам с этими именами бесполезно доказывать свою верность: они все равно будут подозревать вас в измене.

Эдуард – проверяет каждую крупинку информации

Эдуард известен своим скептицизмом и непреклонностью в отношениях. Он внимательно изучает любое предложение своей избраннице, как будто это не приглашение в кино, а детали сделки на миллионы рублей. К тому же Эдуард тщательно проверяет информацию, полученную от избранницы, а также «нарытую» на избранницу. В общем, с ним сложно.

Дмитрий – не жалеет сил и денег на поиски компромата

Дмитрий в отношениях с женщиной похож на адвоката с безупречной репутацией. Он дотошен к деталям и непреклонен, если уличит избранницу во лжи: мужчина уверен, что, если дама обманула раз, значит обманет и во второй, поэтому в отношениях с Дмитрием второй попытки не будет. А уж чтобы найти компромат на свою девушку, он не пожалеет ни сил, ни денег.

Максим – в душе настоящий шпион

Максим по темпераменту мог бы стать неплохим разведчиком или шпионом, но так как он выбрал жизнь офисного клерка, страдать приходится его второй половинке. Максим известен своим недоверием к окружающим, но если коллегам он просто не доверяет, то за семьей тщательно следит.

Феликс – проводит настоящее расследование

Феликс обладает выдающимися детективными способностями. Не имея специфического образования, он, тем не менее, блестяще проводит следствие и дознание. Если Феликс усомнится в верности своей женщины, то проведет детальное расследование, чтобы рассеять сомнения и найти истину.

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Виктор – разведется при малейшем сомнении

Виктор умеет фильтровать информацию и ставить под сомнение каждое слово, поэтому ему лучше не врать. Иначе Виктор проанализирует обман, сделает выводы и пригласит в ЗАГС. Разводиться.

