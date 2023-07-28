Этих мужчин лучше не отвлекать, когда они смотрят фильм: пять имен заядлых киноманов

Таролог Галина Янко отлично разбирается в особенностях того или иного имени. С ее помощью мы составили список имен мужчин-киноманов.

Александр — переживает эмоции героев, будто находится внутри фильма

В раннем детстве Александр впервые посетил кинотеатр. И с этого момента его жизнь изменилась навсегда. Он любит кинофестивали, закрытые показы и не пропускает ни одной премьеры. У него дома вы найдете библиотеку с бесчисленными DVD-дисками (да, вы не ослышались!), которые он до сих пор коллекционирует с особой страстью. Когда Александр смотрит фильм, то переживает эмоции героев, о чем говорит каждый его жест и эмоции на лице.

Максим — пишет рецензии и обзоры на фильмы

Максим — настоящий эстет. Он обладает тонким вкусом. Его не заманить на очередной блокбастер. Максим ценит в кино нечто эдакое, сакральное и экзотическое. Очень часто любовь к кино перерастет в профессию. Максим пишет обзоры на фильмы, оценивая их в соответствии со своими высокими стандартами. Поэтому не отвлекайте Максима от просмотра кино, он не оценит вторжение в его мир.

Иван — в его выборе фильмов нет никакой логики

Дома у Ивана вы найдете коллекцию из киноафиш и постеров. Если покопаться, здесь можно отыскать поистине уникальные экземпляры. А еще он продемонстрирует вам диски и кассеты с любимыми фильмами. Не пытайтесь найти логику в выборе Ивана, у которого на одной полке стоят «Американский пирог» и «Любовь и голуби». Он просто любит кино, принимайте это как есть и не мешайте просмотру.

Андрей — запрещает разговаривать во время киносеанса

Андрей любит не только смотреть кино, но и анализировать его. Знания Андрея в этой сфере тянут на оценку «экспертное мнение». Он знает практически все об истории кино и анализе фильмов. Просмотр фильма с Андреем — это развлечение, во время которого вам запрещено разговаривать. Даже если у вас состояние, близкое к сердечному приступу. Дождитесь окончания фильма, а потом звоните в скорую.

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Сергей — философ от кино

Сергей — это настоящий кинематографический философ. Когда он смотрит фильм, то воспринимает его как источник мудрости и вдохновения. Сергей глубоко анализирует сюжет, символику и технические характеристики фильма, улавливая, то, что скрыто за внешними образами. Его разум, целиком поглощенный восприятием фильма, уносится в мир прекрасного.