Пять имен самых нахальных мужчин – пристают к каждой симпатичной девушке

Таролог Саона перечислила мужские имена, «отвечающие» на невероятное нахальство своих обладателей.

Петр – видит цель и не видит препятствий

Петр знает, как «зацепить» девушку. Он умело пользуется тем, что его окружают успех и богатство, для того чтобы подойти к любой даме, которая ему приглянулась. Встроенная функция в виде нахальства будет игнорировать отсутствие ответного интереса со стороны девушки. Он из тех мужчин, которые видят цель и не видят препятствий.

Марк – женщины для него - добыча

Привлекательный мужчина, который пользуется простыми методами соблазнения. Он уверен, что женщины не могут устоять перед его… наглостью. Марк уверен, что женщины – это его добыча, поэтому часто заводит отношения одновременно с несколькими девушками.

Роман – не принимает отказа, может отомстить

Роман – искусный чаровник. Он не только красиво говорит, но и внимательно слушает, что заставляет женщин влюбляться в него с первого взгляда. Роман знает, что симпатичные девушки любят внимание и комплименты, и щедро их предлагает! Но в этом мужчине кроется опасность. Он, как и Петр, не принимает отказа, а еще невероятно злопамятен и мстителен.

Тимофей – может запугивать и угрожать

Тимофей - обычный парень, но с необычной реакцией на отказ девушки. Если он слышит слово «Нет», то считает это своим личным вызовом. Тимофей приложит массу способов, чтобы завоевать девушку, игнорируя ее желания. Не обольщайтесь, ухаживания от Тимофея только в самом начале – это цветы и щедрые подарки, чем больше вы будете набивать себе цену, тем настойчивее будет мужчина. В итоге он не побрезгует ни угрозами, ни запугиванием.

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Данила – отбивает девушек у других кавалеров и даже у мужей

Данила – отличный мужчина. Он обладает великолепным чувством юмора и обаянием. Но, как всегда, есть небольшое «но». Данила к отношениям относится просто, поэтому он не постесняется угостить понравившуюся даму коктейлем или пригласить на танец. И его нисколько не смутит, если спутница пришла с кавалером или даже мужем.

