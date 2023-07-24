Берегите детей: какой знак предупредила о самом важном астролог Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала предзнаменование.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каким сложится 24 июля для разных знаков зодиака.

Одному из знаков Тамара Глоба дала явное предупреждение, попросив в этот день быть максимально внимательным к своим детям.

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«Берегите детей», — такой совет дала Тамара Глоба Козерогам.

В этот день Козерогам принесут обманы и потери игры и информация. Зато полезными и удачными окажутся общественная работа, физический труд и спорт.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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