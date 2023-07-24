Берегите детей: какой знак предупредила о самом важном астролог Тамара Глоба

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каким сложится 24 июля для разных знаков зодиака.
Одному из знаков Тамара Глоба дала явное предупреждение, попросив в этот день быть максимально внимательным к своим детям.
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«Берегите детей», — такой совет дала Тамара Глоба Козерогам.
В этот день Козерогам принесут обманы и потери игры и информация. Зато полезными и удачными окажутся общественная работа, физический труд и спорт.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»