Берегите детей: какой знак предупредила о самом важном астролог Тамара Глоба

«Берегите детей», — такой совет дала Тамара Глоба Козерогам.

В этот день Козерогам принесут обманы и потери игры и информация. Зато полезными и удачными окажутся общественная работа, физический труд и спорт.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»