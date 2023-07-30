Море денег, благополучие и успех: финансовый гороскоп на осень

Осень станет благоприятным периодом для многих знаков зодиака в сфере финансов. Кому-то удастся повысить свой доход благодаря карьерному взлету, а кого-то ждут легкие деньги в виде неожиданного выигрыша в лотерею.

Овен

Начало осени сулит Овнам ожидаемый рост доходов, связанный с повышением вверх по карьерной лестнице. Вам удастся занять перспективное место и, наконец-то, рассчитывать на более приятный уровень заработной платы. В октябре Овны окончательно закрепятся на новом посту и начнут подумывать о реализации планов, которые все время приходилось откладывать из-за нехватки средств.

Телец

С приходом осени Тельцам придется урезать статью расходов в связи с внушительными затратами, которые пошли на решение вопросов благоустройства жилья. Не исключено, что первые два месяца осеннего сезона вам придется прожить в режиме разумной экономии, однако отчаиваться точно не стоит, поскольку к концу октября все встанет на круги своя. Благодаря разумному поведению и терпеливости Тельцы вернутся к прежнему режиму трат и смогут наслаждаться обновленным и улучшенным дизайном родного дома.

Близнецы

После второй декады сентября Близнецы вдруг очнутся и поймут, что потратили слишком много денег на летний отпуск. Это неприятная, но суровая истина заставит их незамедлительно искать новые финансовые потоки. Благодаря смекалке и сообразительности уже к концу месяца Близнецы смогут извлечь из своего любимого хобби материальную пользу, превратив небольшое увлечение в дополнительный источник прибыли. В конечном итоге даже после нормализации материального положения вы захотите продолжать развиваться в данном направлении.

Рак

Даже если вы являетесь большим профессионалом своего дела, добиться прибавки к зарплате осенью все равно не удастся. Причиной станут временные затруднения на работе, поэтому просто расслабьтесь и дождитесь наступления лучших времен. Тем более, что главным событием этой осени для Раков станет неожиданный денежный выигрыш в лотерее. Обязательно приобретите билетики в период с 15 октября по 5 ноября 2023 года.

Лев

Финансово спокойным периодом осенью для Льва станет сентябрь. Именно тогда вы можете рассчитывать на привычный уровень жизни и иметь возможность делать небольшие накопления. В октябре и ноябре пополнять вклады и инвестировать в проекты, однозначно, не получится, поскольку возрастут расходы по определенным статьям бюджета. Не пугайтесь проявившейся тенденции и попробуйте понять, в каких моментах можно немного сократить траты и отказаться от неуместной роскоши.

Дева

Благодаря ответственному подходу Дев к работе в середине октября они поймут, что могут претендовать на получение более высокого дохода. Появившиеся свободные средства рекомендуется инвестировать или положить в банк, а не тратить на сиюминутные прихоти. Именно тогда в скором времени вы наконец-то сможете задуматься о том, чтобы реализовать часть давних планов.

Весы

Уделите особенное внимание своим тратам в первые два месяца осени. В противном случае вы рискуете остаться на мели из-за импульсивных трат. Также в данный сезон Весам не рекомендуется проводить никаких серьезных денежных операций, чтобы не оказаться в минусе. До ноября лучше переместите фокус внимания на личные отношения. Переходить к решению финансовых дел можно только в последнем месяце осени.

Скорпион

С приходом осени материальное положение Скорпионов заметно улучшится. Большая финансовая сделка, заключенная в сентябре, позволит вам всерьез задуматься о расширении горизонтов. Только не взлетайте в своих мечтах слишком высоко и откажитесь от вложения денег в один проект. Лучше всего разделить свои инвестиции, рассмотрев два-три самых выгодных предложений.

Стрелец

Большую роль в финансовом положении Стрельцов сыграют люди, с которыми они познакомились под занавес уходящего лета. В последней декаде октября вы умудритесь заметно приумножить капитал благодаря компетентным подсказкам кого-то из новых друзей. Прибыль окажется настолько высокой, что позволит Стрельцам заняться делами, на которые никогда не хватало денег. Только не вздумайте хвастаться своими достижениями перед другими, чтобы не стать объектом чьей-то зависти.

Козерог

Осенний сезон начнется для Козерогов крайне удачно. Вам удастся закрыть все свои кредиты и ненадолго спокойно вздохнуть. С октября Козероги зададут курс на новые масштабные проекты и опять выступят в роли должников. Взяв очередные займы, не забывайте оценивать свои финансовые возможности и учитывать, что в бизнесе случается всякое. Также в конце осени Козерогам стоит воздержаться от дорогостоящих покупок.

Водолей

Осень станет подходящим моментом для Водолеев, которые займутся переосмыслением материальных ценностей. Вы придете к мысли, что нуждаетесь в более стабильном и перспективном финансовом положении. В начале сентября Водолеи отправятся на поиски работы, где смогут не только реализовать свой потенциал, но и рассчитывать на хороший доход. Пока вы находитесь в поисках такой организации и в свободном полете, относитесь к своему бюджету разумно.

Рыбы

Осень заставит Рыб отказаться от строительства воздушных замков и подумать о насущном. Прежде чем игнорировать возможности улучшить свое положение, сто раз подумайте. Не исключено, что ваш путь на самый верх карьерной лестницы начнется с малого. Не пренебрегайте шансом набраться опыта и повысить свои навыки, а уж потом начинайте претендовать на место, где можно заработать море денег.

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