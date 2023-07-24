Преуспеете во всем: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым принесет удачу конец июля

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, сделала прогноз на 24 июля.
Тамара Глоба выделила три знака зодиака, для которых конец июля станет удачливым. Все точно будет хорошо у Близнецов, Весов и Козерогов.
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Близнецы в эти дни преуспеют практически во всем: в дорогах, общении с близкими, учебе, личных делах. Не получится только получить выгоду.
Весы будут окружены опекой друзей и близких, получат ценные советы.
Козерогам принесут пользу общественная работа, физический труд и спорт.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»