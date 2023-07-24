Два короля фортуны, которые станут главными везунчиками августа — деньги падают с неба

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на август, назвав двух королей фортуны, который озолотятся и заживут по-новому. Удача сопутствует им как в личной, так и в деловой сфере.

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Близнецы могут рассчитывать на крупный куш: источники дохода будет стабильными, и в целом август станет для них периодом процветания. Поездки, командировки, знакомство с иностранцами — все это пойдет на пользу этому знаку зодиака. Они сумеют притянут в свою жизнь финансы.

Тельцам в августе стоит проявить себя молчуном. Тогда деньги останутся при них. Звезды советуют им не распространяться о своих материальных успехах. К Тельцам будут приглядываться статусные люди, которые могут оказаться полезными в будущем.

По материалам 7days