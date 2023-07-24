Какой знак вознесется над всеми 30 июля: деньги нахлынут, отношения мечты придут

Ракам следует обратить внимание на 30 июля. В этот день Плутон будет на их стороне, придаст им силы и уверенность в собственных возможностях.

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Если Раки не побоятся проявить инициативу, они смогут найти великолепные источники большого дохода. Деньги хлынут на них водопадом.

Также это хороший момент для того, чтобы разобраться в своих чувствах и сделать важные шаги в отношениях с партнером. Ваша любовь расцветет и перейдет в разряд нового этапа отношений, вы будете счастливы.

Источник: rsute.ru.