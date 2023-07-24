Что должны сделать Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы до 31 августа — прут деньги и любовь

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака, которым нужно приложить особые усилия, чтобы достичь процветания.
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Стрельцам в августе нужно быть более собранными. Консервативное начальство будет пристально наблюдать за этим знаком зодиака, рассматривая возможность их повышения по службе. В личной жизни наступает штиль, что позволит перенаправить силы на творчество и саморазвитие.
Наиболее благоприятной в профессиональном плане для Козерогов станет середина месяца. Особое внимание им стоит уделить друзьям. А в романтических отношениях свободные представители зодиакального круга получат привет из прошлого. Конец месяца они проведут в поездках.
Водолеям не стоит бояться брать на себя роль лидера в принятии решений. Насладиться культурными мероприятиями они смогут с третьей декады августа. Денежные поступления пойдут стабильным потоком, что поможет разгрузить свободное время.
Для Рыб месяц пройдет гармонично и безмятежно. У одиноких представителей знака появится шанс познакомиться с необычным человеком, который откроет им новый взгляд на мир. Для сохранения бодрости нужно не забывать о спорте и развивать физическую выносливость.
По материалам 7days