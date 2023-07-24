Что должны сделать Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы до 31 августа — прут деньги и любовь

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака, которым нужно приложить особые усилия, чтобы достичь процветания.

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Стрельцам в августе нужно быть более собранными. Консервативное начальство будет пристально наблюдать за этим знаком зодиака, рассматривая возможность их повышения по службе. В личной жизни наступает штиль, что позволит перенаправить силы на творчество и саморазвитие.

Наиболее благоприятной в профессиональном плане для Козерогов станет середина месяца. Особое внимание им стоит уделить друзьям. А в романтических отношениях свободные представители зодиакального круга получат привет из прошлого. Конец месяца они проведут в поездках.