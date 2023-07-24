Глоба назвала главного победителя осени — деньги пойдут табунами, обрушится слава

Астролог Тамара Глоба сообщила, что осенью 2023 года особая удача улыбнется Девам. По ее словам, к этим людям наконец придет успех, признание и даже слава.

«Со второй половины года начнется период успеха вдали от дома. Несмотря на проблемы с деловыми партнерами, противниками, в период осени Дева одержит верх. Деньги тоже придут», — заявила она.

Главным счастьем для Дев, по мнению Глобы, станет семья. Эти люди найдут поддержку и понимание со стороны близких родственников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».