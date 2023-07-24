Важная миссия Овна, Девы и Стрельцов: Тамара Глоба указала, что нужно сделать до конца июля, чтобы стать счастливыми

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, чего ждать от 24 июля представителям разных знаков зодиака.

Некоторым же Тамара Глоба прямо указала на миссию этого дня — что им нужно сделать 24 июля, чтобы стать счастливыми. Речь идет об Овнах, Девах и Стрельцах.

Судя по расположению небесных светил, Овнам 24 июля стоит отдать моральные долги и выполнить свои обещания. Есть рекомендация ни в коем случае не ссориться с любимыми.

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