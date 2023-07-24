Главная миссия Львов, Дев, Весов и Скорпионов в августе — разворот на 180°

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака, которые должны выполнить определенную миссию в августе. Их ждет новая эпоха процветания и благодати.

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Львам в августе придется проявить свою собранность, чтобы оставаться на волне успеха. Конкуренция в профессиональной сфере заставит их трудиться с удвоенной силой. Звезды советуют им не искать новых источников дохода, а сконцентрироваться на имеющихся ресурсах, выжимая из них максимум.

Первая половина месяца представится Девам гармоничной. Особенно в плане отношений. В личной жизни все идет своим чередом — доверие и поддержка, вот что нужно этому знаку зодиака. Для сохранения здорового эмоционального фона звезды советуют им не пренебрегать возможностью отдохнуть, попутешествовать, сменить обстановку. Основные финансовые траты будут направлены на обустройство жилья.