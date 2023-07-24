Главная миссия Львов, Дев, Весов и Скорпионов в августе — разворот на 180°

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака, которые должны выполнить определенную миссию в августе. Их ждет новая эпоха процветания и благодати.
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Львам в августе придется проявить свою собранность, чтобы оставаться на волне успеха. Конкуренция в профессиональной сфере заставит их трудиться с удвоенной силой. Звезды советуют им не искать новых источников дохода, а сконцентрироваться на имеющихся ресурсах, выжимая из них максимум.
Первая половина месяца представится Девам гармоничной. Особенно в плане отношений. В личной жизни все идет своим чередом — доверие и поддержка, вот что нужно этому знаку зодиака. Для сохранения здорового эмоционального фона звезды советуют им не пренебрегать возможностью отдохнуть, попутешествовать, сменить обстановку. Основные финансовые траты будут направлены на обустройство жилья.
Одинокие Весы в августе встретят свою вторую половинку — эта любовь станет волшебной. На работе ожидается соперничество, а опорой выступит человек, от которого этот знак зодиака никак не ожидал поддержки. В материальных вопросах лучше отложить значительные траты на спонтанные покупки.
Скорпионам в августе больше времени стоит посвящать семье. Развитие любовных отношений может встать на паузу, разумнее спокойно плыть по течению. В середине месяца произойдет перенос энергии на активные виды деятельности.
По материалам 7days