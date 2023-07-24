Только весной 2024 года изменится ситуация: увидим ли мы мирное время — что говорит астрология

Астролог Павел Андреев составил карту планет и определил, какое будущее нас ждет и когда мы может надеяться на улучшение ситуации в мире.

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Увы, но глобальный поворотной момент мы сможем лицезреть только к апрелю-маю 2024 года.

С большими сложностями и бедами мы столкнемся в августе, в этот период астрологи ожидают всплеск активности, после которого последует некоторое затишье.

Уже в ноябре мы заметим рост напряженности, велика вероятность в этот период новой мобилизации, ядерных ударов и других разрушительных событий.

Сложнее всего будет на юго-западной границе России, возможны конфликтные явления в сторону Сербии или юго-восточного бассейна.

Беспокойно будет в феврале, и некоторый энергетический всплеск произойдет в мае. Не рекомендуется в данный период совершать авиапутешествия, делать серьезные шаги в бизнесе.

Источник: rsute.ru со ссылкой на интервью с Катей Петерсил.