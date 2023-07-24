Что должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки в августе — иначе беды не избежать

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака, которые должны повиноваться своему шестому чувству. Только так они сумеют избежать лишних хлопот, забот и бед. Вселенная даст им подсказки.

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Для Овнов месяц обещает стать максимально удачным. Однако им придется приложить немало усилий, к примеру, работать на перспективу. Новые двери откроются в несколько проектов, что позволит выбрать тот, который по душе. Тем Овнам, которые вступили в брак, ссоры в августе не грозят. При этом им стоит поработать на своей придирчивостью.

Тельцам придется привыкнуть к тому, что их будут рассматривать чуть ли не под лупой. Они весь месяц будут приковывать к себе внимание совершенно разных людей. Звезды советуют им вести себя более сдержанно, и ни в коем случае не демонстрировать свое счастье и материальный достаток на широкую публику. Отношения с младшими членами семьи будут вдохновлять.