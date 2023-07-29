Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа для всех знаков зодиака

На этой неделе не стоит начинать ничего нового, зато продолжать или завершать уже начатое – это прекрасная идея. Это связано с тем, что Луна убывает.

Из неприятного – продолжаются проблемы в отношениях, многие люди как будто перестанут друг друга слышать. Решение простое – меньше общаться и больше работать. Это практически гарантированно принесет положительные результаты.

Teleprogramma.pro подскажет, кого минует чаша сия, а кому следует подготовиться к перипетиям новой недели.

Лев

Львы успешно достигают поставленных целей. Вы молодцы. И, как и на прошлой неделе, вам стоит позаботиться о том, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Любовь

Для любви период неудачен – вы слишком заняты делами, чтобы отвлекаться на какую-то там романтику.

Финансы

А вот для работы и денежных вопросов неделя подходит как нельзя лучше. Единственная оговорка – не давайте денег в долг. Скорее всего, вам его не вернут.

Здоровье

Нужно остерегаться любых излишеств, и в первую очередь это касается еды и алкоголя. Да и во все остальном важно не перестараться. Умеренность – друг здоровья.

Овен

Весьма неоднозначная неделя. С одной стороны, перед вами будет расстилаться целое поле возможностей, с другой – на этом поле полно ям, колдобин и ухабов, которые мешают этими возможностями пользоваться. Главная опасность – ошибки и высокая вероятность взаимного непонимания. Всегда лучше все перепроверить, уточнить и переспросить.

Телец

Чтобы неделя была результативной, Тельцам нужно соблюдать два правила. Первое – полагаться на себя и по возможности заниматься вопросами, которые вы можете решить самостоятельно, поскольку особой адекватности от окружающих можно пока не ждать. Второе – никакого риска. Сейчас это плохая идея.

Близнецы

Если вам кажется, что люди вокруг ведут себя странно и не готовы к конструктивному диалогу, то вам не кажется. Избегайте ссор и конфликтов, из них вряд ли получится выйти победителем. Концентрируйтесь на своих задачах, занимайтесь тем, что важно лично вам. Также хорошо решать финансовые вопросы.

Рак

Ракам продолжает сопутствовать удача. Ваши обаяние и харизма привлекают к вам людей, и в зависимости от того, что вас сейчас больше интересует – личная жизнь или деловая – вы можете заводить знакомства, налаживать связи, о чем-то договариваться и просто общаться. Вас ждет успех.

Дева

Неделя прекрасно подходит для работы и реализации творческих идей. У вас получиться многого достичь. Но есть и сложности – в ваши дела постоянно будут вмешиваться посторонние, что может провоцировать проблемы в делах и возникновение любовных треугольников. Пресекайте посягательства на ваше личное пространство. Да и на деловое тоже.

Весы

Личная жизнь на этой неделе Весов не порадует. Увы, пока здесь больше разногласий, непонимания и ссор, чем радости. Вместо того чтобы расстраиваться, перенесите ваше внимание на работу. В этой сфере вы точно сможете развернуться в полной мере и добиться желаемого. Главное – не выпускать бразды правления из своих рук.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы будут недовольны всем на свете, потому что люди вокруг не оправдывают их ожиданий. Вспомните, что они вообще-то и не должны этого делать. И вы сразу поймете, что попусту растрачиваете энергию, которую можно направить на достижение вашей высокой цели. Выше нос – вам все по силам!

Стрелец

Если что-то у Стрельцов не получается, Стрельцы могут подумать и найти альтернативное решение, даже лучше изначального. Это ваша суперспособность, не стесняйтесь ее использовать, особенно на этой неделе. Налаживать общение сейчас не очень получается, зато решать любые другие задачи вы можете совершенно точно.

Козерог

Козероги слегка на взводе и могут затеять ссору на ровном месте, хотя обычно куда более рассудительны и сдержаны. Учитывая то, что сейчас довольно сложно обрести новых союзников, постарайтесь хотя бы не растерять старых. Что касается дел, учитывая текущую ситуацию, просто поддерживать их в надлежащем состоянии – уже успех.

Водолей

Любопытная складывается ситуация в личной жизни Водолеев. Возникают новые люди, завязываются знакомства. При этом «новички» могут явно или скрыто конфликтовать с теми, кто появился в вашей жизни задолго до них. Постарайтесь развести противоборствующие стороны по разным углам ринга и спокойно подумайте, чего хотите лично вы.

Рыбы

Рыбам пора вспомнить, что они давно не проводили время в уединении, подальше от шумной толпы, так и норовящей затеять скандал. Нет никакого резона лезть в гущу событий и ругаться с кем ни попадя. У вас накопилась куча дел, которые вы можете привести в порядок самостоятельно, без аккомпанемента из взаимных оскорблений.