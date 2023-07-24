Каким знакам зодиака улыбнется Вселенная 26 и 29 июля: деньги и любовь нахлынут

Овнам стоит обратить особое внимание на 26 июля. В этот день Венера будет благоприятно влиять на сферу финансов и любви.
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Это идеальное время для укрепления отношений с партнером и создания новой истории любви.
Тельцам счастье улыбнется 29 июля. Меркурий раскроет для представителей зодиакальной системы новые возможности в сфере финансов и бизнеса.
Также не исключено интересное знакомство, которое поможет изменить жизнь Тельцов в лучшую сторону.
Источник: rsute.ru.