Три любимчика Хирона среди знаков зодиака — раскрутят колесо фортуны: деньги и любовь прут до 27 декабря

Эти знаки зодиака станут фаворитами ретроградного Хирона. С 23 июля и по 27 декабря они будут активно зарабатывать нужные им средства.
В это время нужно сконцентрироваться на своем предназначении. Нужно с благодарностью воспринимать то, что происходит вокруг, и не пытаться оправдать свои ошибки. Подробнее об этом рассказала астролог Людмила Митрохина.
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Ближе к середине августа Тельцы почувствуют первые изменения в жизни.
Хирон решил «исцелить» этот знак зодиака как в прямом, так и в переносном смысле. Тельцы избавятся от негатива, проблемы решатся сами собой, а их обидчики понесут кармическое наказание.
«Дела на работе пойдут в гору, более того, босс начнет ставить вас в пример. Ситуация развернется к лучшему в личной жизни. Тельцы испытают настоящий водоворот страстей со своим партнером, а если они его еще не обрели, то могут надеяться на судьбоносную встречу к концу сентября», — добавила астролог.
Ракам планета Хирон покажет иной путь для достижения успеха. Люди этого знака будут не только зарабатывать большие деньги, но и получать удовольствие от получаемой выгоды. Это отразиться и на их карьере. Они будут на седьмом небе от счастья.
Водолеи рисковали в ближайшие полгода окончательно потерять себя и впасть в депрессию. Но ситуацию спасет ретроградный Хирон, который выбрал их в любимчики.
Можно сказать, что планета сжалилась над рожденными под этим знаком, подарив им желаемую свободу, счастье и удачу. Для них наступает время, когда они могут выдохнуть и расслабиться, а ближе к осени начать планировать новые проекты, заложить фундамент до начала декабря. Только в этом случае они смогут раскрутить на полную колесо фортуны.
По материалам 7days