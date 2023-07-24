Три любимчика Хирона среди знаков зодиака — раскрутят колесо фортуны: деньги и любовь прут до 27 декабря

Эти знаки зодиака станут фаворитами ретроградного Хирона. С 23 июля и по 27 декабря они будут активно зарабатывать нужные им средства.

В это время нужно сконцентрироваться на своем предназначении. Нужно с благодарностью воспринимать то, что происходит вокруг, и не пытаться оправдать свои ошибки. Подробнее об этом рассказала астролог Людмила Митрохина.

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Ближе к середине августа Тельцы почувствуют первые изменения в жизни.

Хирон решил «исцелить» этот знак зодиака как в прямом, так и в переносном смысле. Тельцы избавятся от негатива, проблемы решатся сами собой, а их обидчики понесут кармическое наказание.