Какой знак истощил свой внутренний ресурс полностью: Глоба — срочно нужна энергия

Астролог Тамара Глоба предупредила людей, которые родились под знаком Девы о том, что они утратили свои силы.

Им необходимо прямо сейчас заняться собой и восполнить свои энергоресурсы. Иначе жизнь может подкинуть неприятные сюрпризы. Не исключены проблемы со здоровьем, душевным спокойствием.

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Возможен дисбаланс в личной жизни и деловой сфере. Отношения с близкими также могут пошатнуться из-за этого.

Астролог советует не пренебрегать отдыхом, а если есть возможность, бросить все и отправиться в отпуск за новым дыханием и поиском себя.

Источник: rsute.ru.