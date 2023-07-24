Какой знак истощил свой внутренний ресурс полностью: Глоба — срочно нужна энергия

Астролог Тамара Глоба предупредила людей, которые родились под знаком Девы о том, что они утратили свои силы.
Им необходимо прямо сейчас заняться собой и восполнить свои энергоресурсы. Иначе жизнь может подкинуть неприятные сюрпризы. Не исключены проблемы со здоровьем, душевным спокойствием.
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Возможен дисбаланс в личной жизни и деловой сфере. Отношения с близкими также могут пошатнуться из-за этого.
Астролог советует не пренебрегать отдыхом, а если есть возможность, бросить все и отправиться в отпуск за новым дыханием и поиском себя.
Источник: rsute.ru.