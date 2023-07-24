24 июля – противостояние, борьба: Володина объяснила, чем чревата оппозиция Солнца с Плутоном

Астролог Василиса Володина в своем прогнозе на 24 июля объявила важное событие – происходит оппозиция Солнца с Плутоном. Это, по словам звездочета, не предвещает ничего хорошего.

«Это ситуации противостояния, борьбы за свои желания с кем-то или чем-то. И чтобы схватка была успешной, нужно принять ситуацию как есть», - предупредила в Telegram подписчиков Володина.

Это и есть точка старта к цели, пусть и неприятная, но от нее нужно оттолкнуться. Поскольку при таком подходе на месте отчаяния и пессимизма проснется несгибаемый дух, уверяет Василиса Володина.

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