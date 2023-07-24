Астролог Глоба – про 24 июля: «День взрывной и энергетически нестабильный»

Богдан Глоба, астролог и блогер, поспешил дать прогноз на последнюю неделю июля. С 24 числа обстановка будет располагать к торговым возможностям, дипломатии и концентрации на бытовых вопросах. Можно с успехом наверстать упущенное, семидневка благоволит. Только вот откроет неделю не очень положительный первый день недели, 24 число.

«Понедельник полон ложных обещаний и срывов договоренностей. Держитесь подальше от толпы, игнорируйте агрессию и держите спокойствие внутри. День взрывной и энергетически нестабильный», - предупредил астролог в Telegram.

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