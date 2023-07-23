Высок риск: астролог Василиса Володина предзнаменовала событие, которым запомнится неделя с 24 июля

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале каждое воскресенье рассказывает, каких событий стоит ожидать на предстоящей неделе.

На этот раз эксперт раскрыла, какими будут следующие семь дней июля. Первая половина недели, как отметила Василиса Володина, сохранит напряженность предыдущих дней. Дышать легче станет только в пятницу.

А пик придется на четверг. В этот день будет преследовать излишняя нервозность, необоснованные страхи и подозрения.

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