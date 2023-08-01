Самые упрямые знаки зодиака – всегда следуют своим желаниям

Этих людей практически невозможно переспорить, особенно если они руководствуются собственными принципами. Что бы вы им не говорили, как бы не убеждали в своей правоте, они все равно поступят по-своему.

О самых упрямых знаках зодиака Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Телец

Возглавляет наш список самых упрямых знаков зодиака Телец. Символизируемые Быком, Тельцы обладают непреклонным характером, обусловленным их свойствами земного знака.

Управляемые Венерой, планетой любви и красоты, Тельцы всегда руководствуются своими желаниями и с трудом отклоняются от намеченного пути.

Если они уже приняли решение, то изменить его становится непростой задачей. Решительный характер Тельцов часто проявляется в упрямстве, так как они не желают поступаться своими принципами и ценностями.

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Лев

Львы, царственные и харизматичные лидеры зодиака, занимают второе место по упрямству. Лев, которым управляет Солнце, яростно независим и руководствуется уверенностью в себе. Этот огненный знак обладает сильным чувством гордости и непреклонным духом.

Львы твердо придерживаются своих взглядов и убеждений, редко отступая от своей позиции. Их непоколебимая уверенность в себе может казаться окружающим несгибаемой, но она же подпитывает их решимость добиваться поставленных целей, невзирая на возникающие препятствия.