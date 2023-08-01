Самые упрямые знаки зодиака – всегда следуют своим желаниям

Этих людей практически невозможно переспорить, особенно если они руководствуются собственными принципами. Что бы вы им не говорили, как бы не убеждали в своей правоте, они все равно поступят по-своему.
О самых упрямых знаках зодиака Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Телец
Возглавляет наш список самых упрямых знаков зодиака Телец. Символизируемые Быком, Тельцы обладают непреклонным характером, обусловленным их свойствами земного знака.
Управляемые Венерой, планетой любви и красоты, Тельцы всегда руководствуются своими желаниями и с трудом отклоняются от намеченного пути.
Если они уже приняли решение, то изменить его становится непростой задачей. Решительный характер Тельцов часто проявляется в упрямстве, так как они не желают поступаться своими принципами и ценностями.
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Лев
Львы, царственные и харизматичные лидеры зодиака, занимают второе место по упрямству. Лев, которым управляет Солнце, яростно независим и руководствуется уверенностью в себе. Этот огненный знак обладает сильным чувством гордости и непреклонным духом.
Львы твердо придерживаются своих взглядов и убеждений, редко отступая от своей позиции. Их непоколебимая уверенность в себе может казаться окружающим несгибаемой, но она же подпитывает их решимость добиваться поставленных целей, невзирая на возникающие препятствия.
Скорпион
Скорпионы, загадочные представители водной стихии, известные своей страстностью, занимают третье место в нашем списке. Скорпионы, управляемые Марсом и Плутоном, обладают сложным характером, включающим в себя решительность и эмоциональную глубину.
Если представитель этого знака зодиака решил что-то сделать, его упрямство не знает границ. Они неуклонно следуют своим желаниям, и любая попытка переубедить их наталкивается на яростное сопротивление.
Именно это упорство позволяет Скорпионам преодолевать трудности и добиваться поставленных целей, что делает их силой, с которой необходимо считаться.
Козерог
Козероги, амбициозные и практичные представители земного знака, демонстрируют непоколебимую решимость, благодаря которой они занимают четвертое место в нашем списке.
Находясь под управлением Сатурна, планеты дисциплины и структуры, Козероги непоколебимы в своем стремлении к успеху.
Они устанавливают для себя высокие стандарты и отказываются довольствоваться меньшим. Настойчивость Козерогов иногда проявляется как упрямство, так как они не желают сворачивать с выбранного пути.
Эта непоколебимая целеустремленность и стойкость способствуют их конечным победам.
Водолей
Замыкает список самых упрямых знаков зодиака Водолей - независимый и новаторский воздушный знак. Водолеи, управляемые Ураном, планетой бунтарства и нестандартного мышления, обладают непоколебимой верой в собственные идеи и принципы.
Они не поддаются влиянию внешних мнений и могут быть невосприимчивы к переменам. Водолеями движет сильное чувство индивидуализма, что делает их непоколебимыми в своих убеждениях.
Их упрямство может разочаровывать окружающих, но именно это качество часто приводит к появлению новаторских идей и прогрессу.
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив