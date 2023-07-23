Бывшие оборвут вам телефон: с 24 июля ждите любви и осмысления отношений — астролог Василиса Володина

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале каждое воскресенье публикует прогноз на предстоящую неделю.
На этот раз эксперт рассказала, как сложится период с 24 по 30 июля. Начало недели обещает быть напряженным, легче дышать станет только с пятницы.
Василиса Володина предрекает, что в ближайшие семь дней люди будут часто выяснять отношения между собой. А к кому-то захотят вернуться бывшие.
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«Со среды по пятницу Меркурий сближается с ретро Венерой: срывают телефон бывшие или вы вдруг осознаете, что сообщение «я скучаю» должно быть отправлено. Здесь же первые попытки осмыслить прошлые отношения, у тех, кто не работал над ними раньше - разобраться почему все пошло не так и можно ли попытаться снова. Хорошо дать мыслям выход: в разговоре с подругой или письменно», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.