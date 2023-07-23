Бывшие оборвут вам телефон: с 24 июля ждите любви и осмысления отношений — астролог Василиса Володина

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале каждое воскресенье публикует прогноз на предстоящую неделю.

На этот раз эксперт рассказала, как сложится период с 24 по 30 июля. Начало недели обещает быть напряженным, легче дышать станет только с пятницы.

Василиса Володина предрекает, что в ближайшие семь дней люди будут часто выяснять отношения между собой. А к кому-то захотят вернуться бывшие.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».