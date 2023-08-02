Самые щедрые мужчины среди знаков зодиака – купят вам квартиру

Они готовы бросить весь мир к вашим ногам и купят вам все, что пожелаете: от роскошного букета цветов до квартиры. О них мечтает каждая женщина, поскольку щедрый мужчина – это лучший подарок судьбы.

А среди каких знаков зодиака чаще всего встречаются такие кавалеры? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Рак

Ракам свойственна заботливость, которая проявляется и через щедрость. Они всегда готовы выслушать, успокоить, поддержать или предложить практическую помощь.

Представители знака обладают сильным чувством семьи и известны своими щедрыми поступками по отношению к близким. Им доставляет удовольствие создавать атмосферу заботы и поддержки для окружающих.

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Лев

Львы обладают щедрой натурой, которая соответствует их царственному характеру. Они наделены большим сердцем и известны своей бескорыстной добротой.

Львы всегда готовы поделиться с другими своим временем, ресурсами и знаниями. Их щедрость не знает границ, они обладают природной способностью заставлять окружающих чувствовать себя особенными и ценными.