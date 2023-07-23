Володина дала прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля — главная миссия

Василиса Володина в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на неделю с 24 по 30 июля, намекнув, что ждет все знаки зодиака в этот период. Представители зодиакального круга будут увлечены любовными страстями. Эта тема станет первостепенной.

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Со среды по пятницу Меркурий сближается с ретроградной Венерой. Срывают телефон бывшие (отношения могут завязаться вновь). Многие осознают, что им необходимо наладить связь с теми, о ком они давно не слышали. В этом случае, сообщение: «Я скучаю» — будет необходимым как воздух.

Здесь же попытки осмыслить былые отношения, у тех, кто не работал над ними раньше. Разобраться, почему все пошло не так и можно ли попытаться снова. Хорошо дать мыслям выход в разговоре с подругой. В парах поднимается давно назревший вопрос: не пора ли жить вместе, как делить доходы и расходы, какую роль каждый играет в паре.

Конфликты могут назревать на почве доходов: кто и сколько приносит в дом, справедливо ли делится прибыль и обязанности в паре. Очень часто эти конфликты становятся поводом для расставания. Лучше придержать эмоции и не нарываться на ссору.