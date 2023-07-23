Володина назвала самый опасный день на неделе с 24 по 30 июля — нервы накалены до предела

Василиса Володина в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на неделю с 24 по 30 июля. Астролог не стала скрывать, что этот период будет столь же запряженным, как и предыдущая неделя. С одной только разницей, в конце недели все-таки ожидается прояснение. Станет заметно легче дышать.

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Василиса Володина подметила, что четверг, 27 июля, станет самым сложным днем недели. Это взвинченный, эмоциональный период, который будет характеризоваться повышенной тревожностью, необоснованными страхами и подозрениями, нервозностью, переживаниями и пустыми метаниями.

«Высок риск натворить лишнего. К примеру, буквально запилить партнера до ссоры, а потом ни одну неделю расхлебывать. Если уж совсем невмоготу, то перемолоть косточки лучше по телефону с подругой, это меньшее из зол», - добавила астролог.

В субботу, 29 июля, Меркурий переходит в знак Девы. Мы и сами стремимся к порядку, хорошее время чтобы освоить системный подход, например, к здоровью.