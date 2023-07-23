Володина дала четкий наказ, что нельзя делать на неделе с 24 по 30 июля — иначе, быть беде

Василиса Володина в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на неделю с 24 по 30 июля. Астролог дала четкий наказ, что нельзя делать в этот период, иначе можно привлечь беду и горести.

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Первая половина недели сохраняет напряжение прошлой. Однако начиная с пятницы, 28 июля, будет дышаться легче. Понедельник и вторник, 24 и 25 июля соответственно, все еще опасны для перемещений, богаты на спам-звонки, странные сообщения в соцсетях, из серии: «Ищу девушек не старше 25 лет, желающих много зарабатывать».

Также это дни сплетен, фейков и неожиданных заявлений в новостях, одним словом, ждем! С другой стороны, желание выделиться из столпы вселяет смелость в тех, кто раньше не решался высказаться, заявить открыто о своем увлечении, например.

Кстати, можно завести страничку под псевдонимом, это тоже сублимация энергии этой недели. Иными словами, лучше всего избегать лишних столкновений и провокаций. А также с осторожностью относиться к поступающим сообщениям.