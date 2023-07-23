Деньги прут из всех щелей: года рождения тех, кого все беды в августе обойдут стороной

Астрологи поделились прогнозом на август, назвав знак китайского гороскопа, который будет процветать весь месяц. Этот период станет удачным во всех смыслах для Быка.

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Помощь влиятельных людей поможет им наладить дела в карьере и финансах. Деньги будут поступать к ним сразу из нескольких источников. Однако принимая помощь от посторонних, им придется помогать другим, тем, кто нуждается в их покровительстве.

«Мероприятия принесут не только новые знакомства, но и важную романтическую встречу. В этом месяце вы можете встретить свою половинку», - добавили астрологи.

Также возможно легкое недомогание. Это сигнал того, что иногда все-таки стоит отдыхать.

Годы рождения Быка выпадают на 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

По материалам marieclaire