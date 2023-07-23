Деньги прут из всех щелей: года рождения тех, кого все беды в августе обойдут стороной

Гороскоп. Фото: Global Look Press

Этому счастливчику будет сопутствовать удача.

Астрологи поделились прогнозом на август, назвав знак китайского гороскопа, который будет процветать весь месяц. Этот период станет удачным во всех смыслах для Быка. 

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Помощь влиятельных людей поможет им наладить дела в карьере и финансах. Деньги будут поступать к ним сразу из нескольких источников. Однако принимая помощь от посторонних, им придется помогать другим, тем, кто нуждается в их покровительстве.

«Мероприятия принесут не только новые знакомства, но и важную романтическую встречу. В этом месяце вы можете встретить свою половинку», - добавили астрологи.

Также возможно легкое недомогание. Это сигнал того, что иногда все-таки стоит отдыхать.

Годы рождения Быка выпадают на 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

По материалам marieclaire

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