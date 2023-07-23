Какие два знака станут в августе миллионерами: сорвут денежный куш и поразят всех

Два знака по китайскому гороскопу в августе 2023 года будут освещены денежной энергией. Они должны максимально инициативно проявлять себя в этом месяце, чтобы не отпугнуть удачу.

Не исключено, что многие из них станут миллионерами и добьются от жизни всего, о чем мечтали.

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Удача в карьере и управлении финансами придет к Быкам и все благодаря помощи влиятельных людей. Это время для новых знакомств и возможных романтических отношений.

Также август принесет успех в карьере и богатство, рожденным в год Кролика. Однако в личных отношениях у них может возникнуть нестабильность. Избегайте конфликтов с близкими.

Источник: rsute.ru.