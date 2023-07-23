Какой знак с 24 по 30 июля станет магнитом для противоположного пола: придет любовь

На неделе 24 по 30 июля смелость и энергия Овнов будут оказывать притягательное воздействие на противоположный пол.

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Благодаря этому, Овны смогут найти свою вторую половинку, если они одиноки. А те, кто находится в паре, усилят отношения, сделают их незабываемыми.

Спонтанность Овнов может привести к интересным приключениям вместе, но помните, что звезды также советуют быть более внимательными к желаниям и потребностям друг друга.

Источник: rsute.ru.