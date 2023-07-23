Что ждет Львов, Тельцов, Козерогов, Дев и другие знаки в конце июля — прогноз Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом, намекнув, что ждет каждый знак зодиака в конце июля. Месяц на исходе, а главные события еще впереди.
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Овнов ждут большие перемены по судьбе — старт головокружительной карьеры. Для этого им нужно заложить прочный фундамент для будущих свершений.
Тельцам пришло время отдохнуть, они много трудились и выбились из сил. Активный отдых со спортом пойдет им только на пользу. Но и отказывать себе в новых проектах не стоит, как и бросать старую работу. Она принесет им прибыль.
Суета, поездки и путешествия ждут Близнецов. Этот период откроет пред ними новые перспективы. Лучше избегать общения с теми, кто хочет втянуть их в авантюры. Многих затянут бытовые вопросы и даже ремонт.
Раки будут расширять горизонты своего общения. Месяц богат на знакомства. Но звезды советуют им избегать случайных встреч с сомнительными людьми.
Львы могут рассчитывать на то, что споры и конфликты в личной жизни наконец-то разрешатся. Зато назревают важные вопросы, которые будут иметь отношение к перемене места жительства и даже иммиграции. Этот знак зодиака задумается о приобретении жилья.
Девы могут рассчитывать на увеличение дохода на прежнем месте. Начальство оценит их умение и трудолюбие. Но стоит обратить внимание на здоровье.
Весы полны оптимизма и силы. Им не стоит бояться встречаться с недругами, как ни странно, они принесут этому знаку зодиака максимальную пользу. То есть враг сыграет им на руку.
Скорпионам вторая половина месяца принесет перемены на служебном фронте: появится дополнительная возможность для заработка и новые дела. Возможно начало ремонта или строительства.
Стрельцам нужно сделать так, чтобы важная поездка все же не сорвалась. Вдали от дома их будет ждать успешная реализация творческих планов, новые начинания и, возможно, зачатие ребенка.
Во второй половине месяца Козерогов будут заботить вопросы расширения жилья, покупки земли или просто ремонта. Также возможны дальние поездки. В дорогах стоит проявить внимательность.
Водолеям во второй половине месяца придется потратить все, что успели накопить в начале июля. Финансы понадобятся для ремонта, поддержания здоровья, обучения или погашения ранее возникших задолженностей.
Рыбы займутся финансовыми вопросами: во второй половине месяца им станет ясно, каким образом стоит вложить деньги и получить максимальную прибыль.