Что ждет Львов, Тельцов, Козерогов, Дев и другие знаки в конце июля — прогноз Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом, намекнув, что ждет каждый знак зодиака в конце июля. Месяц на исходе, а главные события еще впереди.

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Овнов ждут большие перемены по судьбе — старт головокружительной карьеры. Для этого им нужно заложить прочный фундамент для будущих свершений.

Тельцам пришло время отдохнуть, они много трудились и выбились из сил. Активный отдых со спортом пойдет им только на пользу. Но и отказывать себе в новых проектах не стоит, как и бросать старую работу. Она принесет им прибыль.

Суета, поездки и путешествия ждут Близнецов. Этот период откроет пред ними новые перспективы. Лучше избегать общения с теми, кто хочет втянуть их в авантюры. Многих затянут бытовые вопросы и даже ремонт.

Раки будут расширять горизонты своего общения. Месяц богат на знакомства. Но звезды советуют им избегать случайных встреч с сомнительными людьми.