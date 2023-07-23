Главная миссия Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков в жизни — основное условие их счастья

Астрологи назвали главную миссию Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков в жизни — выполнив ее, они обретут неземное счастье. Это условие для их гармоничного пребывания и безбедного существования.

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Овны — 100% лидеры по своей натуре. Им обязательно нужно показать себя. Реализация идей для них настоящее счастье и маленькая победа. Это может быть успех на личном фронте, победа в бизнесе, проигрыш соперника. Овны обладают соревновательным духом, который толкает их на достижение собственных самых смелых целей, мотивируя брать очередную недосягаемую высоту.

Счастье Тельцов заключено в надежных и верных людях рядом. Им очень важно доверять кому-то свои мысли и чувства. Этот знак зодиака будет чувствовать себя комфортно, спокойно и счастливо только в том случае, если он ощущает поддержку и опору от близких. Им важно знать, что их не бросят и не предадут. Окрыленные этим чувством, они могут свернуть горы.