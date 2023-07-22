Василиса Володина: с 22 июля Венера во Льве становится ретроградной

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина сообщила в своем Telegram-канале, что с 22 июля Венера становится ретроградной в созвездии Льва. Такой она останется до самой осени. И бесследно для людей это не пройдет.

«Готовимся погружаться в чувства. Придется осмыслять, давать вторые шансы себе и партнеру. Чтобы сложилось, потребуется признаться друг другу в ошибках и строить отношения с учетом их», - объяснила влияние этого события Володина.

С 22 июля астролог советует не спешить с выводами, которые связаны с личными отношениями, а также не удивляться, если засомневались в собственных чувствах.

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