Глоба предупредил людей 22 июля: «Суббота не радует мягкостью событий»

Астропрогноз. Фото: Global Look Press

Астролог выступил с прогнозом.

Предпоследняя неделя июля близится к завершению. Астролог Богдан Глоба в своем прогнозе предрекал природные катаклизмы, хаос и крушение планов. Каждый из дней требовал от людей сосредоточенности и осторожности. В выходные расслабляться нельзя, 22 июля по-прежнему нужны будут осторожность и интуиция.

«Суббота тоже не радует мягкостью событий и реакций окружающих. В рабочих делах сконцентрируйтесь на текущем. День удачен для осторожных и интуитивных», - написал прогноз на субботу,  22 июля, Глоба в Telegram.

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