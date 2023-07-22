Глоба предупредил людей 22 июля: «Суббота не радует мягкостью событий»

Предпоследняя неделя июля близится к завершению. Астролог Богдан Глоба в своем прогнозе предрекал природные катаклизмы, хаос и крушение планов. Каждый из дней требовал от людей сосредоточенности и осторожности. В выходные расслабляться нельзя, 22 июля по-прежнему нужны будут осторожность и интуиция.

«Суббота тоже не радует мягкостью событий и реакций окружающих. В рабочих делах сконцентрируйтесь на текущем. День удачен для осторожных и интуитивных», - написал прогноз на субботу, 22 июля, Глоба в Telegram.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»