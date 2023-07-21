Что предстоит сделать Весам, Скорпиону и Рыбам в июле 2023 года: слова астролога Тамары Глобы

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, что нужно сделать Весам, Скорпиону и Рыбам в июле этого года, чтобы ощутить мощную опору.

Вокруг Весов возникнут споры и интриги. Тамара Глоба советует представителя этого знака зодиака не давать обещаний ради сиюминутного результата. Мощной опорой для Весов станет семья.

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